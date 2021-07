Stand: 01.07.2021 07:29 Uhr Mann stellt sich nach Messerangriff in Horneburg

Die Polizei im Landkreis Stade ermittelt nach einem Messerangriff am Horneburger Bahnhof. Dort war am Dienstagabend ein Mann von einem ihm offenbar Unbekannten attackiert worden. Schwere Verletzungen konnte er durch heftige Gegenwehr verhindern. Der Täter flüchtete laut Polizei zunächst, stellte sich jedoch später auf der Wache in Buxtehude. Sein Tatmotiv bleibt unklar. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.07.2021 | 06:30 Uhr