Stand: 14.01.2024 13:56 Uhr Mann schlägt Mann mit Bratpfanne in der Fußgängerzone

In Lüneburg hat am Samstag ein 45 Jahre alter Mann einen Gleichaltrigen attackiert und verletzt - mit einer Bratpfanne. Laut Mitteilung der Polizei war der Tat am Samstag in der Fußgängerzone ein Streit vorausgegangen. Der Angreifer habe dem Opfer schließlich zweimal mit der Pfanne ins Gesicht geschlagen. Das 45-jährige Opfer wurde im Gesicht und an der Hand verletzt

