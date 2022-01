Stand: 02.01.2022 16:12 Uhr Mann schläft mit brennender Zigarette ein - drei Verletzte

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Uelzen sind drei Menschen verletzt worden. Sie kamen laut Polizei ins Krankenhaus, weil sie zu viel Rauchgas eingeatmet hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer in der Nacht zu Sonntag von einer brennenden Zigarette ausgelöst. Ein Mann sei mit der Zigarette auf dem Sofa eingeschlafen, sagte ein Polizeisprecher. Alle Hausbewohner konnten sich ins Freie retten. Das Gebäude ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.01.2022 | 17:00 Uhr