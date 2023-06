Stand: 18.06.2023 16:17 Uhr Mann pinkelt in Soltau ausgerechnet an Polizeidienststelle

In Soltau im Heidekreis hat sich ein 29-Jähriger seine Blase entleert - und dabei ausgerechnet die örtliche Polizeidienststelle erwischt. Der Mann habe sich an der Hauswand des Gebäudes in der Soltauer Innenstadt erleichtert, heißt es von der Polizei. Dabei wurde der 29-Jährige erwischt - und hat nun ein Verfahren an der (Po-)Backe: Da es sich um eine Ordnungswidrigkeit handele, sei nach Feststellung der Personalien ein entsprechendes Verfahren eingeleitet worden, so die Polizei.

