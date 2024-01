Stand: 22.01.2024 08:42 Uhr Mann mit sexuellen Nachrichten angelockt und ausgeraubt

In Dannenberg ist in der Nacht zu Montag ein 34-jähriger Mann Opfer eines schweren Raubes geworden. Nach Angaben der Polizei wurde er von einer vermeintlichen Frau mit Textnachrichten auf seinem Smartphone kontaktiert und unter einem sexuellen Vorwand ins Stadtgebiet gelockt. Dort überfielen ihn dann vier Männer. Sie sollen ihr Opfer unter anderem mit einer Schusswaffe bedroht haben. Unter Zwang gab der 34-Jährige Wertsachen, EC-Karte samt Pin an die Männer. Diese flüchteten laut Polizei anschließend mit einem eigenen Auto und dem Fahrzeug des Opfers. Die Ermittler konnten im Laufe der Nacht drei der mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen. Sie fanden die Männer in dem Auto, das sie selber mitgebracht hatten. Das Auto des Opfers und den mutmaßlichen vierten Täter sucht die Polizei noch.

