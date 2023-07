Stand: 03.07.2023 07:06 Uhr Mann läuft nach Unfall auf A39 und wird von Lkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall auf der A39 zwischen Lüneburg-Nord und Handorf ist am Wochenende ein 38-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten sich zwei Fahrzeuge am Samstagnachmittag beim Überholen touchiert. Die Fahrer der beiden Wagen hielten am Seitenstreifen an. Als der 36-jährige Fahrer des einen Wagens eine Warnweste aus seinem Auto holen wollte, lief der Fahrer des anderen Wagens aus ungeklärter Ursache auf die Autobahn. Dort wurde er von einem Sattelschlepper erfasst. Der 38-jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen Unfallbeteiligten erlitten einen Schock. Wegen der Bergungsarbeiten war die A39 Richtung Hamburg drei Stunde lang gesperrt.

