Stand: 11.04.2022 14:05 Uhr Mann klaut mit Kran Aluminium von Betriebsgelände in Stade

In Stade hat ein Mann mit einem Kran etwa vier Tonnen Aluminium von einem Betriebsgelände gestohlen. Polizeiangaben vom Montag zufolge hatte sich der Unbekannte am Freitag gewaltsam Zutritt auf das Gelände verschafft. Mit dem Kran habe er schließlich das Metall aus alten Hochspannungsleitungen auf einen Lkw aufgeladen. Die Höhe des Schadens beläuft sich demnach auf rund 5.000 Euro. Der Täter sei in dem grauen Lkw ohne Nummernschild auf die Landesstraße 111 in Richtung A26 gefahren. Laut Zeugen soll der Mann um die 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein und dunkle Locken haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.04.2022 | 14:30 Uhr