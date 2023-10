Stand: 18.10.2023 12:55 Uhr Mann feuert Schreckschuss-Pistole in Rotenburger Fußgängerzone ab

Ein 24-jähriger Mann hat in der Fußgängerzone in Rotenburg mit einer Schreckschusspistole geschossen. Verletzt wurde niemand. Zeugen alarmierten am Dienstagnachmittag die Polizei. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst mit einem Fahrrad fliehen. Die Beamten trafen den 24-Jährigen jedoch wenig später in dessen Wohnung an. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler die Schreckschusspistole sowie Betäubungsmittel. Der Mann gestand die Tat. Als Motiv gab er an, dass er sich über andere Verkehrsteilnehmer geärgert hat. Der 24-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Bedrohung verantworten.

