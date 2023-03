Stand: 12.03.2023 13:30 Uhr Mann fährt sich mit Auto in Schnee fest - und muss pusten

Einem Autofahrer aus dem Landkreis Lüneburg dürfte das Schneetreiben der vergangenen Tage besonders in Erinnerung bleiben. Der 59-Jährige war in der Nacht zu Samstag in Rullstorf mit seinem Wagen im Schnee stecken geblieben. Zeugen riefen die Polizei, um dem Mann zu helfen. Als die Polizisten dort ankamen, stellten sie allerdings Alkoholgeruch bei dem Mann fest, wie eine Sprecherin am Sonntag mitteilte. Der folgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme. Außerdem stellten sie den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Das Auto musste der 59-Jährige stehen lassen.

