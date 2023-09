Mann fährt auf Motorhaube mit, wird von Auto überrollt und stirbt Stand: 17.09.2023 16:39 Uhr Ein 42-Jähriger ist im Kreis Lüneburg von der Motorhaube eines fahrenden Autos gerutscht und überrollt worden. Der Mann starb. Der Polizei zufolge wollten er und seine Frau die Fahrt mit Handys filmen.

Nach ersten Ermittlungen hatte sich der 42 Jahre alte Mann am Sonntagmittag im Bereich des Elbdeiches in Alt Garge auf den vorderen Teil des VW Passat Kombi gesetzt, während seine 43-jährige Ehefrau das Fahrzeug fuhr. "Diese Aktion filmten die beiden Personen vermutlich mit mehreren Handy-Kameras", teilte ein Polizeisprecher am Nachmittag mit. Dabei sei der Mann von Motorhaube gerutscht, von dem Auto überrollt und darunter eingeklemmt worden.

Frau hatte womöglich keinen Führerschein

Einsatzkräfte der Feuerwehren Bleckede, Alt Garge und Barskamp sowie ein Notarzt versuchten, den 42-Jährigen zu retten - er starb jedoch an seinen Verletzungen. Seine Frau werde seelsorgerisch betreut. Sie besaß laut Polizei möglicherweise keinen Führerschein. Die Ermittlungen dauern dem Behördensprecher zufolge an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min