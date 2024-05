Mann durch Schüsse schwer verletzt - 23-Jähriger festgenommen Stand: 30.05.2024 06:50 Uhr In Neu Wulmstorf ist am Mittwoch ein 35-jähriger Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 23-Jährigen fest. Die Hintergründe sind noch unklar.

Das Opfer wurde durch zwei Kugeln im Oberschenkel verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag dem NDR Niedersachsen sagte. Der Mann kam ins Krankenhaus und wurde operiert. Die Ermittler konnten den mutmaßlichen Schützen nach einer Großfahndung mit einem Polizeihubschrauber und etlichen Streifenwagen aus Niedersachsen und Hamburg festnehmen, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg dem NDR Niedersachsen noch am Abend sagte. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Dienststelle in Buchholz unter der Telefonnummer (04181) 28 50 zu melden.

