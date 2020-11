Stand: 02.11.2020 10:21 Uhr Mann beschießt Autofahrer - Polizei nimmt Schützen fest

Die Polizei hat einen 24-jährigen Mann festgenommen, der an der Landesstraße in Heeslingen im Landkreis Rotenburg am Wochenende offenbar auf Autofahrer geschossen hatte. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Auch auf die Beamten, die sich ihm näherten, hatte er gezielt. Ein Richter ordnete an, dass der Mann in einen psychiatrische Klinik eingewiesen wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.11.2020 | 09:30 Uhr