Mann bei Unfall im Landkreis Stade schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Hammah (Landkreis Stade) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls über den Gehweg geschleudert und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 27-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Unfallklinik gebracht.

