Stand: 26.08.2023 13:10 Uhr Mann aus dem Heidekreis stirbt bei Verkehrsunfall in Grethem

In Grethem im Landkreis Heidekreis ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Feuerwehr noch am Abend bestätigte, war ein Mann mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit dem Fahrzeug gegen zwei Bäume geprallt. Ein erster Baum sei vom Pkw regelrecht gefällt worden, an einem zweiten Baum kam das Auto auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 46-Jährige verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Über die Schadenshöhe und die Unfallursache konnte die Polizei in Walsrode am Samstag noch keine Angaben machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2023 | 14:00 Uhr