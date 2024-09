Stand: 20.09.2024 09:29 Uhr Luke Mockridge in Lüneburg: Absage gewünscht, aber schwierig

In Lüneburg wird die Forderung immer lauter, den Auftritt des Comedian Luke Mockridge am 5. Oktober abzusagen. Mockridge soll im Kulturforum Gut Wienebüttel auftreten. Der Comedian steht in der Kritik, weil er sich in einem Podcast abwertend über Para-Sportler geäußert hatte. Die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Lüneburg, Inge Seiler-Päpper hätte sich gewünscht, dass der Comedian selbst erst einmal innehält und eine Pause macht. Mathias Meyer vom Kulturforum-Verein sagte dem NDR Niedersachsen, er sei überhaupt nicht glücklich über die ausverkaufte Halle. Er wolle alles dafür tun, dass die Agentur von Luke Mockridge den Abend selbst absage. "Wenn wir jetzt absagen, kann rein rechtlich ein hoher Schaden auf uns zukommen", so Meyer. Sollte Mockridge auftreten und erneut ausfällig werden, werde man vom Hausrecht Gebrauch machen. Seinen Tourauftakt hatte Mockridge vergangene Woche selbst kurzfristig abgesagt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.09.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg