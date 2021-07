Luftfilter für Schulen: Schnell wird es wohl nicht gehen Stand: 09.07.2021 14:46 Uhr Auch wenn das Land Lüftungsanlagen für untere Klassenstufen mit 20 Millionen Euro fördern will, wird es wohl dauern, bis Schulen davon profitieren. Das zeichnet sich auch im Raum Lüneburg ab.

Der Landkreis Lüneburg will an möglichst vielen Schulen die Klassen der Jahrgänge 1 bis 6 mit den Geräten ausstatten. Der genaue Plan wird allerdings erst am Montag im Kreisausschuss beraten. Der Landkreis Harburg will erst die Ergebnisse einer Modellschule auswerten. Außerdem werde die Nachfrage nach den Anlagen sehr groß sein, so die allgemeine Prognose.

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf: Ratssitzung erst im September

Für die Grundschulen der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf (Landkreis Uelzen) hatten die Grünen einen entsprechenden Antrag gestellt. Darüber muss der Samtgemeinderat entscheiden. Dieser tagt erst wieder im September.

Hannover: Keine Entscheidung vor der Sommerpause

Auch die Stadt Hannover zum Beispiel hatte am Mittwoch mitgeteilt, derzeit zu erarbeiten, wie viele Klassen theoretisch ausgestattet werden müssten und wie teuer das würde. Allerdings sei es nicht realistisch, die Geräte kurzfristig zu besorgen, hieß es. Denn wegen des Eigenanteils müsse der Rat beteiligt werden. Der gehe aber nach der kommenden Woche in die Sommerpause und bis dahin sei es nicht machbar, so eine Sprecherin.

Ungeimpfte Kinder schützen

Das Landesregierung hatte angekündigt, Lüftungsanlagen - etwa Fensterventilatoren - für die unteren Jahrgangsstufen mit 20 Millionen Euro zu fördern, da Kinder im Herbst noch nicht geimpft sind und die Delta-Variante sich weiter ausbreitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.07.2021 | 15:00 Uhr