Stand: 28.08.2020 15:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburger demonstrieren gegen Coca-Cola-Brunnen

In Lüneburg wollen Bürger heute Nachmittag gegen einen neuen Wasser-Förderbrunnen des Getränkeherstellers Coca-Cola demonstrieren. Sie fürchten um ihr Trinkwasser, denn der Getränke-Riese pumpt Grundwasser ab, um es dann in Flaschen der Marke Vio zu verkaufen. Das Unternehmen will künftig die jährliche Fördermenge verdoppeln - auf dann insgesamt 700 Millionen Liter Wasser. Dafür hat Coca-Cola einen dritten Brunnen beantragt und mit dem Bau in Reppenstedt bereits begonnen. Mit ihrem Protest auf dem Marktplatz wollen die Bürger jetzt Druck auf die Politik ausüben, das Vorhaben nicht zuzulassen.

Videos 03:09 Hallo Niedersachsen Sorge ums Grundwasser - Streit mit Coca-Cola Hallo Niedersachsen Coca-Cola fördert in Lüneburg seit Jahrzehnten Wasser aus zwei Brunnen, nun soll ein dritter Brunnen dazukommen. Eine Bürgerinitiative will dies verhindern - aus Sorge um die Trinkwasser-Vorräte. Video (03:09 min)

Grüne fordern klares Bekenntnis vom Rat

Bei einer Sitzung des Stadtrats wollten die Grünen am Donnerstag über das Thema diskutieren - doch ihr Eilantrag wurde abgelehnt. Wie der Fraktionsvorsitzende Ulrich Blanck im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen sagte, wollten die Grünen erreichen, dass sich der Stadtrat der Online-Petition "Unser Trinkwasser gehört uns - nicht Coca Cola" anschließt, die bereits knapp 80.000 Menschen unterzeichnet haben. Er hätte erwartet, dass der Stadtrat sich des Themas annimmt und eine klare Positionierung dazu finde, sagte Blanck.

Bund und Land in der Verantwortung

Das Thema konnte jedoch aus formalrechtlichen Gründen nicht auf die Tagesordnung genommen werden. Nun soll es auf Vorschlag der SPD im Umweltausschuss behandelt werden. Die Petition, die der Rat unterzeichnen sollte, umfasse nicht alle kommunalpolitischen Aspekte, begründete die SPD-Fraktionsvorsitzende Hiltrud Lotze dieses Vorgehen. Denn bei Wasserrechtlichen Genehmigungen seien Bund und Land zuständig. "Und es liegt nicht in der Kompetenz des Stadtrates, über Genehmigungen zu entscheiden", so Lotze.

Allen Parteien ist das Thema wichtig

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Mencke hätte sich gewünscht, dass die Sitzung unterbrochen wird, damit die Parteien ihre Standpunkte außerhalb der formalen Tagesordnung hätten austauschen können. Einig waren sich die Parteien in dem Punkt, dass ihnen das Thema wichtig ist.

