Stand: 22.11.2021 13:33 Uhr Lüneburger Wehnachtsmarkt öffnet ab Mittwoch unter 2G

Der Aufbau vor dem Lüneburger Rathaus läuft: Bereits Mittwoch wird der Lüneburger Weihnachtsmarkt nach einigem hin und her seine Buden für Besucher öffnen. Allerdings setzt auch Lüneburg auf die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene werden in diesem Jahr Zutritt zum Weihnachtsmarkt haben. Ein Zaun wird das Areal eingrenzen und mit Chips, die am Eingang ausgegeben werden, wollen die Veranstalter die Zahl der Besucher kontrollieren. Insgesamt werden in diesem Jahr 19 Buden auf dem Lüneburger Weihnachtsmarkt stehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.11.2021 | 15:00 Uhr