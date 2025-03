Stand: 05.03.2025 11:22 Uhr Lüneburger Krankenhaus startet digitales Patientenportal

Das Krankenhaus in Lüneburg hat als erste Klinik der Region ein digitales Patientenportal eingerichtet. Darüber können beispielsweise Termine gebucht und Dokumente verschickt werden, erklärte ein Sprecher. Derzeit ist das System in der Geburtshilfe nutzbar, zum Beispiel für Vorsorgeuntersuchungen. Als nächstes soll die Orthopädie folgen. Nach Angaben des Sprechers sollen Patientinnen und Patienten unter anderem Aufklärungsbögen für Operationen digital einsehen und unterschreiben können. Ziel des Portals sei es, Arbeitsabläufe zu erleichtern und lange Warteschleifen am Telefon zu vermeiden, so der Sprecher. Eine klassische Überweisung bleibe jedoch weiterhin erforderlich.

