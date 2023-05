Stand: 12.05.2023 11:13 Uhr Lüneburger Initiative sucht Kleidung für ukrainische Kinder

Die gemeinnützige Stiftung Hof Schlüter plant weitere Hilfstransporte aus Lüneburg in die Ukraine. Dafür würden derzeit besonders Kleidung und Hygieneartikel, wie zum Beispiel Windeln und Zahnbürsten, für Kinder benötigt, heißt es von der Initiative. Die Stiftung unterstützt ein Waisenhaus in Bila Zerkwa, einer Stadt in der Nähe von Kiew. Dort halten sich nach Angaben der Initiative viele Menschen auf, die aus der Ost-Ukraine geflüchtet sind und denen es besonders an Frühjahrs- und Sommerkleidung fehlt. Die Lüneburger Stiftung hat in diesem Jahr bereits zehn Sattelzüge mit Hilfsgütern von Lüneburg aus in die Ukraine gefahren.

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine: News und Infos Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen weiter. Alles zu Verlauf, weltweiten Folgen und Hintergründen des Konfliktes finden Sie hier. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.05.2023 | 09:30 Uhr