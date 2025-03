Stand: 04.03.2025 14:38 Uhr Lüneburger Heide knackt Übernachtungsrekord

Zum dritten Mal in Folge verzeichnet die Lüneburger Heide einen Rekord bei den Übernachtungszahlen. Im Jahr 2024 gab es rund 6,1 Millionen Übernachtungen in der Urlaubsregion, teilte die Lüneburger Heide GmbH am Montag mit. Das ist den Angaben zufolge der höchste jemals vom Landesamt für Statistik Niedersachsen erfasste Wert für das Gebiet. Vor allem die Wintersaison habe seit 2022 viele Übernachtungsgäste in die Region gelockt, sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. "Wir bewegen uns auf ein Ganzjahresziel für Urlauber zu", sagte er. Die Tourismus-Interessenvertretung arbeitet nach eigenen Angaben seit Jahren daran, die Urlaubssaison auszudehnen. Im ersten Quartal 2024 verzeichnete die Lüneburger Heide über eine Million Übernachtungsgäste.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg Lüneburger Heide Tourismus