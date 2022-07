Stand: 28.07.2022 14:17 Uhr Lüneburger Heide bei Urlaubern beliebt und fast ausgebucht

Zur Hauptsaison kommen auch in diesem Jahr viele Urlauberinnen und Urlauber in die Lüneburger Heide. Die Hotels seien zu 95 Prozent ausgelastet, sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Ein Grund könne sein, dass Urlaub in der Heide kostengünstiger als im Harz oder an der Küste sei, so von dem Bruch. Das Buchungsverhalten der Gäste habe sich allerdings geändert. Viele buchten ihren Urlaub in der Heide inzwischen als Zweiturlaub - also eher spontan und nur noch für wenige Tage.

