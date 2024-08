Lüneburger Heide: Heideblütenfest in Amelinghausen startet Stand: 09.08.2024 12:32 Uhr Ab Samstag wird in Amelinghausen neun Tage das traditionelle Heideblütenfest gefeiert. Dabei steht auch die Wahl einer neuen Heidekönigin an. Die Veranstalter erwarten mehrere Tausend Besucher.

Der Startschuss der Heideblütenfestwoche fällt wortwörtlich bei der Auftaktshow am Samstagabend, wie der Verein Heideblütenfest Amelinghausen mitteilte. Nach einem Böllerschuss fährt Heidekönigin Lisa Röttger auf dem Lopausee in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) ein. Danach steigt eine Lasershow, untermalt vom Spiel einer Violinistin. Im Laufe der Woche ist dann ein breites Programm mit 20 Veranstaltungen geplant, zum Beispiel einem sogenannten Menschenkicker-Turnier und Konzerten.

Videos 1 Min Lisa Röttger ist die neue Heidekönigin in Amelinghausen (20.08.2023) Damit geht für die gelernte Hotelfachfrau ein Kindheitstraum in Erfüllung. 1 Min

Krönender Abschluss: Wahl der neuen Heidekönigin

Am Sonntag in einer Woche wird bei einem Festnachmittag eine Nachfolgerin für die Heidekönigin gesucht. Lisa Röttger hat nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Christian Kremer im vergangenen Jahr 90 Termine als Vertreterin der Lüneburger Heide besucht. Für die diesjährige Wahl rechnen die Veranstaltenden mit sechs bis zehn Bewerberinnen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ein Jahr Zeit haben, um verschiedene Auftritte wahrzunehmen. Die Gewählte wird auf einem der geschmückten Wagen beim Festumzug mitfahren. Dieser zieht gemeinsam mit Musikzügen durch Amelinghausen. Am Abend wird die neue Heidekönigin auf der Marktmeile offiziell gekürt.

Schneverdingen feiert Ende August Heideblütenfest

In zwei Wochen lädt auch Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) zum Heideblütenfest ein. Dort erwartet die Besuchenden nach Angaben der Stadt ein Programm aus Open-Air-Veranstaltungen, Tanz und Theater, einer Lasershow und einem Gottesdienst. Auch hier wird zum Abschluss eine neue Heidekönigin gekrönt und ein Festumzug durch die Stadt ziehen.

Weitere Informationen 1 Min Heideblütenfest in Schneverdingen (1960; stumm) Der Festzug und die Krönung der Heidekönigin muss in diesem Jahr mit Regenschirm besucht werden. 1 Min