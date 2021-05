Stand: 31.05.2021 09:12 Uhr Lüneburger Heide GmbH will gegen Corona-Verordnung klagen

Die Lüneburger Heide GmbH will gegen die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen klagen. Das hat Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch angekündigt. Es könne nicht sein, dass allein bei der Beherbergung eine Testpflicht bestehen bleibe, während Museen, Außen-Gastronomie und Einzelhandel ohne Test besucht werden dürften, so von dem Bruch. Die Lüneburger Heide habe Inzidenzen zwischen 7 und 17. Die Testpflicht habe massive Auswirkungen auf das Geschäft, so der Tourismuschef. Übernachtungsbetriebe würden weiter diskriminiert.

Weitere Informationen Ab heute gelten in Niedersachsen neue Corona-Regeln Es gibt mehr Freiraum für Treffen mit Familie und Freunden, beim Ausgehen, Einkaufen sowie in Schule und Tourismus. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.05.2021 | 08:30 Uhr