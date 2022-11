Lüneburger Heide: Ehrenamtliche legen Hand an Stand: 12.11.2022 09:00 Uhr Damit sich die Lüneburger Heide von August bis September als lilafarbener Blütenteppich präsentieren kann, muss sie gepflegt werden. Schäfer und ihre Heidschnucken tun das. Aber das genügt nicht.

Jedes Jahr müssen die Heideflächen "entkusselt" werden. Damit ist gemeint: Aufwachsende Bäume, zum Beispiel Birken und Kiefern, werden entfernt. Im Rahmen des 11. Naturparktages legen Freiwillige heute Hand an und ziehen Schösslinge aus der Erde - per Hand und Spaten. Passiert das nicht, wachsen die Heideflächen nach und nach zu.

VIDEO: Ausstellung zum Mythos Heide in Lüneburg (05.11.2022) (4 Min)

Naturparktag: Mehr als 30 Aktionen in der Lüneburger Heide

An mehr als 30 Orten in der Lüneburger Heide gibt es heute zahlreiche Aktionen - unter anderem in Schneverdingen, Soltau und Undeloh. Neben der Pflege der Heideflächen werden auch Hecken gepflanzt, Obstbäume beschnitten oder Teiche gepflegt.

