Lüneburger Heide: A7 nach schwerem Unfall gesperrt

Die Autobahn 7 in der Lüneburger Heide ist nach einem schweren Unfall in der Nacht zu Mittwoch in Richtung Hannover gesperrt. Ein 22-Jähriger ist nach Angaben der Polizei zwischen Dorfmark und Bad Fallingbostel mit seinem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf einen Pick-up aufgefahren. Er habe offenbar das vor ihm fahrende Auto übersehen. Durch die heftige Kollision wurden beide Autos laut Polizei völlig zerstört und Fahrzeugteile verteilten sich über die ganze Fahrbahn. Beide Fahrer seien betrunken gewesen, als sich der Unfall ereignete. Das habe ein Alkoholtest ergeben. Sie wurden nur leicht verletzt.

