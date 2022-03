Stand: 03.03.2022 09:36 Uhr Lüneburg und Uelzen beginnen mit Novavax-Impfungen

Viele Corona-Impfteams in Niedersachsen bieten jetzt auch den Protein-Impfstoff Novavax gegen das Coronavirus an. Die Landkreise Uelzen und Lüneburg beginnen heute damit, den Impfstoff zu verimpfen. Für den Kreis Lüneburg haben die mobilen Impfteams erst einmal 1000 Novavax-Dosen bekommen. Auf der Warteliste sind aber nur rund 200 Interessierte. Impfwillige können sich daher auch spontan impfen lassen. Viele hatten sich durch die Bereitstellung des neuen Impfstoffs nochmal einen Schwung in der Impfkampagne erhofft. In Hamburg, wo die Impfungen mit Novavax schon früher starteten, ist das Interesse jedoch bisher gering.

