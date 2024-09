Stand: 06.09.2024 09:04 Uhr Lüneburg sucht schon Weihnachtsbäume für die Innenstadt

Die Stadt Lüneburg sucht schon jetzt nach geeigneten Weihnachtsbäumen für die Innenstadt. Gefragt seien Tannen oder Fichten aus privaten Gärten, die zwischen fünf und 15 Meter hoch und gerade und dicht gewachsen sind, sagt der Lüneburger Marktmeister Norbert Stegen. Zudem sollten die Nadelbäume möglichst per Kran zu erreichen sein. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, lässt die Hansestadt den Baum gemeinsam mit Partnern kostenlos fällen und abtransportieren. Die Bäume stehen in der Weihnachtszeit sowohl auf den großen Innenstadtplätzen als auch in den Lüneburger Stadtteilen.

