Stand: 04.10.2021 10:52 Uhr Lüneburg sucht große Tannenbäume für die Weihnachtszeit

Die Hansestadt Lüneburg sucht auch in diesem Jahr wieder große Weihnachtsbäume, die in der Advents- und Weihnachtszeit unter anderem neben dem Rathaus stehen sollen. Aufgerufen sind Gartenbesitzer, die geeignete Bäume auf ihren Grundstücken haben. Diese sollten 10 bis 15 Meter groß, per Kran gut zu erreichen und rundum gleichmäßig gewachsen sein. Aus organisatorischen Gründen kommen nur Bäume aus dem Gebiet des Landkreises Lüneburg infrage. Wenn alles passt, übernimmt die Hansestadt eigenen Angaben zufolge mit Partnern die Arbeit, lässt den Baum kostenlos fällen und abtransportieren. Wer seinen Baum spenden möchte, kann sich dazu an den städtischen Marktmeister, Norbert Stegen, wenden - unter der Telefonnummer (04131) 309 32 93 oder per Email an norbert.stegen@stadt.lueneburg.de.

Weitere Informationen Niedersachsen will Weihnachtsmärkte wieder ermöglichen Das Land überarbeitet dafür die Corona-Verordnung. Viele Fragen sind aber derzeit noch nicht beantwortet. (01.10.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.10.2021 | 09:30 Uhr