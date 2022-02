Stand: 03.02.2022 09:01 Uhr Lüneburg registriert so viel öffentlichen Müll wie noch nie

Immer mehr Abfall in öffentlichen Mülleimern, aber auch herumliegend in Parks und auf Plätzen - das ist ein Trend, der in der Region Lüneburg weiter anhält. Im vergangenen Jahr haben Mitarbeitende der zuständigen Abwasser, Grün und Lüneburger Service GmbH (AGL) so viel Müll gesammelt wie noch nie. Nach Angaben von Geschäftsführer Lars Strehse waren es insgesamt mehr als 200 Tonnen Abfall. Vor zehn Jahren sei es noch etwa ein Drittel weniger Müll gewesen, rund 135 Tonnen. Dabei sei die Region kein Einzelfall, so Strehse. Diesen Trend gebe es bundesweit.

