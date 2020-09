Stand: 08.09.2020 09:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburg hofft trotz Corona auf Weihnachtsmarkt

Trotz der Corona-Pandemie will die Stadt Lüneburg auch in diesem Jahr ihren traditionellen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt veranstalten. "Ich gehe davon aus, dass wir das machen können", sagte Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD). "Der Weihnachtsmarkt ist eine Attraktion, aber wir wollen auch keine Hotspots.“ Als Präsident der Städtetags Niedersachsen forderte Mädge einen Weihnachtsgipfel für das Land, um die Voraussetzungen und Hygienekonzepte zu klären.

Archiv-Video 3 Min Historischer Weihnachtsmarkt in Lüneburg In Lüneburg ist am zweiten Adventswochenende ein historischer Weihnachtsmarkt mit Produkten und Ständen wie vor 500 Jahren zu erleben. NDR Reporter Thorsten Ahles hat sich umgeschaut. 3 Min

Weihnachtsmarkt mit deutlich weniger Ständen

Bei einem Runden Tisch mit Schaustellern, private Marktbetreibern und dem Stadtmarketing sprach Mädge am vergangen Freitag über die möglichen Rahmenbedingungen. 42 Stände gehören normalerweise zum Lüneburger Weihnachtsmarkt vor dem historischen Rathaus. In diesem Jahr soll höchstens die Hälfte zugelassen werden, verteilt über die Stadt. Lüneburg profitiert in der Adventszeit von vielen Tagestouristen, die per Bus anreisen, einkaufen gehen und über den Weihnachtsmarkt schlendern. "Ohne Weihnachtsmarkt geht die Welt nicht unter, aber ein Stück Tradition verloren", so Mädge.

Braunschweig erwägt Weihnachtsmarkt mit Alkohol-Verbot

Laut einem Bericht der "Braunschweiger Zeitung" soll es auch in Braunschweig in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben. Der Wirtschaftsausschuss habe einstimmig vom Stadtmarketing ein Konzept gefordert, heißt es. Diskutiert würden Eintrittskontrollen und ein Alkohol-Verbot.

Positive Signale von der Landesregierung

Die Landesregierung hat angekündigt, die Möglichkeit von eingeschränkten Weihnachtsmärkten prüfen zu wollen. Nach Angaben der Stadt Lüneburg gibt es "Signale von der Landesspitze, dass unter bestimmten Voraussetzungen weihnachtliche Märkte erlaubt werden können". Auch der Städte- und Gemeindebund spricht sich für eine Durchführung mit gewissen Auflagen und Zugangsbeschränkungen aus.

Bremen: Hoffnung für 985. Freimarkt

In Bremen berät unterdessen der Senat heute erneut darüber, ob und in welcher Form der traditionelle Freimarkt stattfinden kann. Nach Informationen des "Weser-Kurier" soll das Volksfest wahrscheinlich unter Auflagen erlaubt werden. Eine Möglichkeit sei, die Veranstaltung abgezäunt mit Zugangskontrolle als temporären Freizeitpark auf der Bürgerweide einzurichten. Der 985. Freimarkt ist vom 16. Oktober bis 1. November geplant. Im vergangenen Jahr hatte das Volksfest die Rekordzahl von 4,4 Millionen Besuchern angelockt.

