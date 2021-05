Stand: 05.05.2021 18:35 Uhr Lüneburg hält an Maskenpflicht für Innenstadt fest

In der Lüneburger Innenstadt gilt bekanntermaßen Maskenpflicht. Ein rechtlich fragiles Gebilde, die Richtlinien dafür müssen überarbeitet werden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte die bisherige Regelung vergangenen Montag aufgrund der Klage einer Frau für rechtswidrig erklärt. Allerdings bleibt diese in Kraft, bis es Anfang nächster Woche eine neue Allgemeinverfügung gibt, wie der Landkreis Lüneburg am Donnerstag mitteilte. Das Gericht hatte vor allem moniert, dass die Maskenpflicht auch in weniger belebten Straßen gilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.05.2021 | 15:00 Uhr