Stand: 29.09.2023 12:44 Uhr Lüneburg feiert bis Sonntag die Sülfmeistertage

Die Stadt Lüneburg feiert von Freitag bis Sonntag ein Fest, das an die Stadt-Geschichte erinnern soll. Bei den sogenannten Sülfmeistertagen wird traditionell ein Sülfmeister gekürt. Als in der Hansestadt noch Salz gefördert wurde, hatten diese die Macht über die nötigen Siedepfannen. Heutzutage ist der Sülfmeister nur noch Repräsentant. In diesem Jahr wird es einige Änderungen im Programm geben. Das Zentrum des Stadtfestes wandert beispielsweise vom Platz "Am Sande" auf den Marktplatz. Dort könnten mehr Besucher näher dabei sein, heißt es vom Veranstalter Lüneburg Marketing GmbH. Erwartet werden 75.000 Besucher. Am Sonntag sind die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Die Stadt hofft, dass der Einzelhandel profitiert. So bereitet der Leerstand Sorgen: Laut Stadt stehen derzeit 35 Ladenflächen leer - wobei es bei 10 Immobilien schon Pläne für eine Nachnutzung gibt.

