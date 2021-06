Stand: 28.06.2021 12:50 Uhr Lüneburg bekommt eine Strandbar

In Lüneburg soll in den kommenden Wochen eine Strandbar entstehen. Auf einer 3.000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Adendorf und der Lüneburger Innenstadt sollen Sand aufgeschüttet und Getränke angeboten werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Mit dem Projekt, das den Sommer über belieben soll - würde besonders jungen Leuten ein Angebot gemacht, sich abends zu treffen. Zuletzt hatte es in der Innenstadt am Stintmarkt Ärger mit Anwohnern gegeben, weil dort auf der Straße gefeiert wurde. Dies könne durch den Beach Club am Rande eines Gewerbegebietes entzerrt werden, heißt es von der Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.06.2021 | 13:30 Uhr