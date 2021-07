Lüneburg: Zwei Männer sterben durch giftige Gase im Schacht

Zwei Tote bei Schacht-Unglück: Gartenpumpe als Auslöser Stand: 04.07.2021 14:41 Uhr Bei der Reinigung einer Gartenpumpe sind einem 55-Jährigen in Lüneburg die Reinigungsmittel zum Verhängnis geworden. Er starb - ebenso wie sein Nachbar, der helfen wollte. Zudem gab es drei Verletzte.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag wollte der 55-Jährige am Freitagnachmittag die Gartenpumpe reinigen und instand setzen, die sich in einem etwa fünf Meter tiefen Schacht befand. Dafür habe er offenbar Salzsäure verwendet, wodurch sich giftiges Chlorwasserstoff-Gas bildete. Der Mann verlor in dem Schacht das Bewusstsein, stürzte in den Brunnen und starb.

Polizei geht von Unglücksfall aus

Ein 20-jähriger Nachbar wollte den Verunglückten aus dem Schacht bergen. Auch er verlor den Angaben zufolge das Bewusstsein und starb. Angehörige hatten die beiden Männer laut Polizei vermisst und dann in dem Schacht entdeckt. Sie alarmierten die Feuerwehr. 120 Einsatzkräfte rückten mit Spezialgerät an. Nach Angaben eines Sprechers konnten sie nur in Schutzkleidung in den engen Schacht klettern, um die beiden Männer zu bergen. Neben Chlorwasserstoff stellten die Schadstoffspezialisten auch Kohlendioxid fest, das in hoher Konzentration ebenfalls gefährlich ist.

Drei Personen erleiden Gasvergiftung

Laut Polizei wurden drei Angehörige der Opfer mit Gasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann erlitt einen Kreislaufkollaps und kam ebenfalls in eine Klinik. Eine Umwelteinheit überprüfte die Luft auf Giftstoffe - stellte aber keine Gefahr für Anwohner fest. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um einen Unglücksfall handelt. Die Ermittlungen dauern aber noch an.

