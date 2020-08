Stand: 27.08.2020 22:05 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburg: Zoff um Förderbrunnen für Coca-Cola

Die Coca-Cola-Tochter Apollinaris Brands möchte einen dritten Förderbrunnen in Lüneburg bauen. Über den Brunnen soll Wasser für die Marke "Vio" gewonnen werden. Die Grünen wollen per Dringlichkeitsantrag erreichen, dass die Stadt sich über eine Online-Petition gegen eine gesteigerte Produktion ausspricht, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Um dem Protest Nachdruck zu verleihen, wollen Lüneburger Bürger am Freitag gegen den umstrittenen Brunnen demonstrieren.

SPD will neue Wassergesetze

Nach einem Antrag der SPD soll die Stadt Bund und Land auffordern, die Wassergesetze zu ändern, um die Wasserentnahmen nachhaltiger zu gestalten. Das Lüneburger Grundwasser wird vom Getränkekonzern Coca-Cola deutschlandweit unter der Marke "Vio" verkauft.

