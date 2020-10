Stand: 30.10.2020 09:57 Uhr Lüneburg: Wohnheim muss nach Feuer evakuiert werden

Bei einem Feuer in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Lüneburg ist am Donnerstagabend ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Nach Angaben der Polizei mussten 44 Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude wegen des Brandes verlassen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen. Bei dem mutmaßlichen Brandverursacher soll es sich um einen Bewohner handeln. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.10.2020 | 09:30 Uhr