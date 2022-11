Stand: 02.11.2022 15:15 Uhr Lüneburg: Vier verletzte Insassen nach Vollbremsung von Bus

In Lüneburg sind vier Menschen in einem Linienbus verletzt worden, als dieser eine Vollbremsung machte. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Busfahrer am Dienstag einen Zusammenstoß mit einem Auto verhindern. Eine 51-Jährige war demnach mit ihrem Wagen gegen 17.30 Uhr auf der Bahnhofstraße vor dem Bus gefahren - und wendete plötzlich auf der Straße. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Vollbremsung machen. Vier Mitfahrer seien dabei leicht verletzt worden. Ein Insasse sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden.

