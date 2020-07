Stand: 29.07.2020 08:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburg: Unbekannter beschädigt Autos und flieht

Ein BMW-Fahrer hat in der Nacht zu Mittwoch in Lüneburg vier parkende Autos so schwer beschädigt, dass sie alle nicht mehr fahrtüchtig sind. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei floh der Unbekannte mit den Nummernschildern seines ebenfalls schwer beschädigten Wagens von der Unfallstelle. Anwohner hatten gegen 2 Uhr die Polizei gerufen, weil sie den lauten Knall gehört hatten. Der Fahrer muss den Angaben zufolge deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein.

