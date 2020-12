Stand: 21.12.2020 08:23 Uhr Lüneburg: Unbekannte berauben Paketzusteller

Unbekannte haben am Sonnabend in Lüneburg einen Paketzusteller ausgeraubt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei sind die mutmaßlichen Täter rückwärts mit ihrem Pkw an einen Transporter eines Paketlieferdienstes herangefahren, um anschließend mehrere Pakete zu stehlen. Der Paketbote habe sich zu diesem Zeitpunkt nicht am Fahrzeug befunden, da er gerade Pakete zugestellt habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.12.2020 | 07:30 Uhr