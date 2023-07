Stand: 28.07.2023 07:02 Uhr Lüneburg: Startschuss für die Heideblüte

Die Heideblüte ist offiziell gestartet. Das hat die Lüneburger Heide GmbH mitgeteilt. Bei Bispingen in der Behringer Heide (Landkreis Heidekreis) oder in der Ellerndorfer Heide (Landkreis Uelzen) könnten Besucher stellenweise schon einen leichten, lilafarbenen Blütenteppich entdecken. Im Herzen der Heide am Wilseder Berg (Landkreis Heidekreis) seien es dagegen eher nur vereinzelte Sträucher. Für die Besenheide könnte es noch ein bisschen sonniger sein, dann dürfte es zur Hauptblütezeit Anfang August bis Anfang September eine sehr üppige Heideblüte werden, prognostiziert die Heide GmbH. Wie weit die Heideblüte ist, kann auch online verfolgt werden: Das "Heideblütenbarometer" liefert tagesaktuelle Bilder und steht zur Zeit auf 25 Prozent.

