Stand: 12.11.2020 10:15 Uhr Lüneburg: Reichsbürger wegen Volksverhetzung vor Gericht

Ein 70-Jähriger muss sich am Freitag wegen Volksverhetzung vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Er soll mitgeholfen haben, den Staat und dessen Symbole zu verunglimpfen. Laut Anklage ist der Mann Mitglied in der sogenannten Reichsbürgerbewegung. Im Juni letzten Jahres soll er ein Flugblatt verbreitet haben, auf dem unter anderem stand: "Merkel muss weg - Es lebe der Kaiser". Er selbst habe das Flugblatt zwar nicht verfasst, es aber in Seevetal verteilt und dafür gesorgt, dass es von seinem Smartphone heruntergeladen werden kann. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der 70-Jährige die Bundesrepublik als Unrechtsstaat hingestellt und behauptet, sie existiere nicht. Zudem habe er ausländerfeindliche Thesen verbreitet.

