Lüneburg: Polizei stellt 600 Cannabis-Pflanzen sicher Stand: 27.04.2022 14:37 Uhr Die Polizei in Lüneburg hat am Dienstag eine professionelle Cannabis-Indoor-Plantage ausgehoben. Geholfen hat der - im wahrsten Sinne des Wortes - Spürsinn einer Beamtin.

Die Polizistin hatte kurz zuvor einen deutlichen Cannabis-Geruch im Umfeld eines ehemaligen Bauzentrums in einem Gewerbegebiet in Ebstorf-Brüggerfeld wahrgenommen. So schildert es die Polizei. Demnach reagierte die Staatsanwaltschaft schnell und erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss. Schnell stellte sich heraus: Die Beamtin hatte offenbar den sprichwörtlich richtigen Riecher. Im oberen Stockwerk entdeckten die Einsatzkräfte eine professionelle Cannabis-Indoor-Plantage - insgesamt fast 600 erntereife Pflanzen mit Blüten, sowie weitere Mutterpflanzen und Setzlinge. Das Beschlagnahmen alleine dauerte laut Polizei Stunden. Dazu fanden die Beamten hochwertiges Equipment. Und: Die mutmaßlichen Täter hatten offenbar auch den Stromkreislauf des Hauses manipuliert.

Ermittlungen gegen Besitzer

Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 50 Jahre alten Besitzer des Gebäudeteils. Dessen Wohn- und Geschäftsgebäude im Landkreis Lüneburg wurden demnach noch am Dienstag durchsucht. Dabei stellten die Beamten Bargeld sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

