Stand: 27.07.2020 15:00 Uhr

Lüneburg: Polizei registriert mehr Übergriffe

Die Polizei in Lüneburg registriert bei Einsätzen immer häufiger gewalttätige Übergriffe auf Beamte. Auch am vergangenen Wochenende wurden Polizisten unter anderem in Walsrode und Lüneburg mehrfach beleidigt und bespuckt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dabei handele es sich nicht um Einzelfälle: Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Lüneburg würden sich die Fälle von mangelndem Respekt gegenüber Beamten und Rettungskräften häufen. Sie habe den Eindruck, dass diese Haltung immer mehr im Trend liege.

Von Beleidigungen bis zum Anspucken

In Polizeiberichten listen die Beamten die Verfehlungen etwa von diesem Wochenende in Lüneburg detailliert auf. Unter anderem berichten sie über einen Radfahrer, der am Samstagnachmittag Polizisten als "Scheiss-Rassisten" beschimpft, sie aus nächster Nähe anschreit und dabei spuckt. Informiert wird auch über das Fehlverhalten eines stark alkoholisierten 26-Jährigen, der erst Passanten anschreit und dann die alarmierten Polizisten mehrfach beleidigt.

Mit speziellen Einsatzkonzepten gegen "Tumultlagen"

Dazu komme, dass die Zahl der größeren Einsätze, etwa Schlägereien bei denen Drogen und Alkohol im Spiel waren, zunehmen würden, so die Sprecherin. Allein am vergangenen Wochenende habe es in Lüneburg fünf derartige Situationenin der Innenstadt gegeben. Die Polizei hat reagiert: Den Angaben zufolge bereite man sich auf solche speziellen Wochenend-Einsätze immer intensiver vor, so die Sprecherin. Mit Blick auf mögliche "Tumultlagen", wie jüngst bei Massenkrawallen in Stuttgart und Frankfurt, seien zudem bereits spezielle Einsatzkonzepte erarbeitet worden, um solchen Situationen auch in Nordostniedersachsen zu begegnen. Dies sei auf Aufforderung des Landes erfolgt, so die Sprecherin.

