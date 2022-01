Stand: 26.01.2022 08:30 Uhr Lüneburg: Nachweis seltener Fledermausarten am Kalkberg

Zwei Biologen haben am Kalkberg am Rande der Lüneburger Innenstadt seltene Fledermausarten nachgewiesen. Wie die Stadt mitteilte, wurden unter anderem seltene Teich- und Bechsteinfledermäuse beobachtet, ebenso wie das Große Mausohr. Insgesamt wurden acht Fledermausarten gefunden. In den Untersuchungsnächten seien zwischen 350 und mehreren Tausend Tieren aktiv gewesen. Es stehe nun fest, dass der Kalkberg ein überregional bedeutendes Winterquartier der Tiere ist, so die Fledermausexperten. Der Lüneburger Kalkberg ist eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Die Stadt hat bereits die Beleuchtung in einem nahen Park fledermausfreundlich umgestaltet.

