Stand: 05.03.2019 09:24 Uhr Lüneburg: Mehrzweck-Arena wird teurer

Die Mehrzweck-Arena "Lüneburger Land" in Lüneburg wird deutlich teurer als bisher geplant. Das hat eine Sprecherin des Landkreises NDR 1 Niedersachsen bestätigt. Hochbau-Fachleute haben demnach in den Unterlagen erhebliche Defizite entdeckt. Die Kosten würden voraussichtlich um mehr als eine Million Euro steigen, erklärte die Sprecherin. Eine genaue Summe müsse noch berechnet werden. Ende des vergangenen Jahres hatte der Landkreis die Kosten zuletzt nach oben korrigiert - auf insgesamt gut 19 Millionen Euro. Im Dezember war das Bauvorhaben im Kreistag beschlossen worden. In der Arena sollen künftig die Heimspiele der Lüneburger Volleyball-Bundesligisten ausgetragen werden und Konzerte stattfinden.

