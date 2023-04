Stand: 04.04.2023 07:40 Uhr Lüneburg: Lösung im Streit um Ausbaupläne von Roy Robson?

Im Streit um die Ausbaupläne des Lüneburger Männermode-Herstellers Roy Robson soll es nun ein Mediationsverfahren geben. Roy Robson möchte schon seit Längerem seinen Fabrikverkauf erweitern – von rund 2.800 auf 3.500 Quadratmeter. Doch Händler in Lüneburgs Innenstadt machen sich Sorgen, dass in dem Farbrikverkauf zunehmend auch andere Marken angeboten werden und sich dadurch die Konkurrenz zur Innenstadt verstärkt. Deshalb haben die Stadt und die IHK nun das Mediationsverfahren angestoßen. Nach Ostern soll ein Auftaktgespräch stattfinden. Vertreter der Eigentümerfamilie von Roy Robson und das Lüneburger City Management als Vertretung der Innenstadthändler hätten ihre Teilnahme zugesagt, so eine Stadtsprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.04.2023 | 08:30 Uhr