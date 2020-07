Stand: 02.07.2020 07:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburg: Leer stehendes Haus der Uni besetzt

Unterstützer eines alternativen Wohnprojekts haben in Lüneburg ein leer stehendes Gebäude der Universität besetzt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei starteten rund 50 Menschen die Aktion in der Nacht zu Donnerstag mit einem Fackelmarsch. Einige von ihnen kletterten auch auf das Dach des Gebäudes. Nach Angaben der Besetzer hat die Polizei erfolglos versucht, das Haus zu räumen. Die Beamten bestätigten Auseinandersetzungen, verletzt worden sei aber niemand. Die Besetzer wehren sich dagegen, dass ein Wohnprojekt mit mehreren Bauwagen von der Stadt nicht mehr geduldet wird. Ihren Angaben zufolge haben acht Menschen ihre Bleibe verloren. In dem Uni-Gebäude solle nun ein neues Wohnprojekt entstehen.

