Stand: 12.09.2018 10:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburg: Kostet Libeskind-Bau 110 Millionen Euro?

Lüneburg. Der Libeskind-Bau der Leuphana Universität könnte nach einem Bericht der "Lüneburger Landeszeitung" (LZ) 110 Millionen Euro kosten. Das wäre fast doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Noch gebe es keine endgültigen Zahlen, an der Universität arbeite man an der Endabrechnung, sagte ein Sprecher gegenüber der LZ. Wann die genauen Kosten für den Bau des Libeskind-Gebäudes vorliegen werden, sei unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.09.2018 | 09:30 Uhr