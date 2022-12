Stand: 12.12.2022 10:29 Uhr Lüneburg: Klimaaktivisten wollen Universität besetzen

Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten wollen im Verlauf dieses Montags die Leuphana-Universität in Lüneburg besetzen. Wie es vorab von den teilnehmenden Studierenden hieß, solidarisieren sie sich mit der internationalen Bewegung End Fossil Occupy. Diese fordert mehr Klimagerechtigkeit und ein Aus für Kohle, Öl und Gas. In Deutschland hat End Fosssil Occupy bereits einige Hochschulen besetzt, darunter Frankfurt, Marburg und Göttingen. In Göttingen hatten die Klimaaktivisten neben zwei Schulen auch einen Uni-Hörsaal besetzt. In Lüneburg wollen die Studierenden nach eigenen Angaben aber nicht den Lehrbetrieb stören, sondern auf andere Weise auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Da sich die Leuphana als Hochschule zeige, die großen Wert auf Nachhaltigkeit legt, sei es dort angesichts der Klimakrise besonders wichtig, vom Reden ins Handeln zu kommen. Erwartet würden rund 50 Studierende, heißt es.

